محافظ شمال سيناء يفتتح معرض منتجات مدارس التعليم الفني بالعريش

افتتح اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفنى بالمديرية، معرض منتجات مدارس التعليم الفني، والمقام في مدرسة الشهيدة نهال العقيد الثانوية الصناعية بنات بالعريش.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن المعرض يضم منتجات مدارس التعليم الفني الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري، حيث تنوعت المعروضات ما بين ملابس وأقمشة متنوعة وأثاث منازل وأثاث مكتبي ومراكب صيد ومجسمات وأدوات معمار ولوحات فنية متنوعة وفانوس رمضان ومنتجات غذائية ومنتجات ألبان ومخللات وحلويات متنوعة.

روح المنافسة

بدوره أكد حمزة رضوان ،وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعرض يقام تحت رعاية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بهدف بث روح المنافسة بين الطلاب وتوجيه الطاقات والإمكانات نحو الإنتاج المثمر وتغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني وتنمية الشخصية والاعتزاز بالنفس والربط بين مدارس التعليم الفني ومؤسسات المجتمع المدني وفتح أسواق محلية لمنتجات المدارس.

من جانبه أكد ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني، أن عدد مدارس التعليم الفني علي مستوي المحافظة تبلغ 32 مدرسة مقيد بها 11 ألف و370 طالبًا وطالبة.

وأضاف الشربيني أنه تم تفعيل مشروع رأس المال الدائم بالمدارس الفنية بالمحافظة بمبلغ مليوني جنيه خلال العام الجاري.