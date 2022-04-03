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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطاع المعامل بأسيوط: سحب 113.5 ألف عينة للتأكد من جودة المياه بالمحافظة

صدى البلد

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن تحقيق جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمعايير والمواصفات القياسية المعتمدة من وزارة الصحة يأتى على رأس الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأوضح اللواء مهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط والوادي الجديد،  قطاع المعامل بالشركة ينفذ العديد من الأنشطة المعملية ما بين سحب عينات من جميع مصادر المياه، وإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية، ومتابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة في حالة ورود شكاوى، ومتابعة صرف المنشآت الصناعية.

وأضاف أن  قطاع المعامل يقوم أيضا بعمل غسيل وتطهير للشبكات والخزانات الأرضية، وغسيل مروقات بجميع المحطات المرشحة طبقا لخطة موضوعة ، وعمل رفع مساحي لمحابس الغسيل وأبواش الحريق، وتأهيل محطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة "TSM"، ضمن إجراءات الشركة للحفاظ على جودة المياه.

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من جانبه قال الكيميائي اسلام حسنين رئيس قطاع المعامل بالشركة، إنه تم سحب عدد 113.5 ألف عينة مياه من جميع مصادر المياه لإجراء الفحص الكيميائي والبكتريولوجي، بجانب سحب 220 عينة لمتابعة شكاوى المواطنين وسحب عينات تأكيدية بعد  تطبيق الإجراءات التصحيحية لتلافي وجود شكوى من جودة المياه

وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة دورية واستثنائية لتطهير وتعقيم الشبكات والخزانات الأرضية ومروقات المحطات المرشحة وعدد 618 خزان أرضي، والمرور على 224 منظومة كلور.

وأشار إلى انه تم مراجعة المعايير القياسية اللازمة لتجديد حصول محطتي بهيج وصدفا المرشحة على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة، ومتابعة حصول محطة (القوصية – الوليدية – منقباد – أبوتيج) على الشهادة لأول مرة  طبقاً لمؤشرات الإجادة في المعايير الخمسة.

واوضح أنه تم إعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه لمحطتي التشيكي والألماني ومحطة مياه ناصر المرشحة، وجارى اعتماد خطة مرشحة النزلة من قبل الشركة القابضة؛ للارتقاء بكفاءة المنتج المقدم وتحقيق خدمة متميزة مستدامة.

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