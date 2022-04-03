المخرج أمين بوخريص مديرا لمهرجان سوسة السينمائي الدولي بتونس

اختارت إدارة مهرجان سوسة السينمائي الدولي (الفيفاش)، المخرج التونسي أمين بوخريص مديرا للمهرجان.

وأعلن بوخريص أن الدورة المقبلة للمهرجان ستقام في الفترة من 24-28 سبتمبر المقبل.

المهرجان من مؤسسيه السينمائي التونسي الراحل نجيب عياد في عام 1991، وهو ثاني أقدم المهرجانات السينمائية الاحترافية في تونس.

أمين بوخريص مخرج تونسي، شارك فيلمه الأول "الحي يروح" في أكثر من 45 مهرجان دولي منها "دبي السينمائي"، "مونتريال"، وحصد عدة جوائز منها أفضل فيلم في مهرجان مالمو بالسويد وجائزة التميز الإبداعي من مؤسسة مي شدياق بيروت، وجائزة أفضل فيلم تونسي في مهرجان حقوق الإنسان. وقدم فيلمه الثاني "حلال سينما" العام الماضي في المسابقة الرسمية بأيام قرطاج السينمائية.

شارك بوخريص في إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية لثلاث سنوات من 2017 حتى 2019.