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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكنافة بكريمة البسكوت

طريقة عمل الكنافة
طريقة عمل الكنافة بكريمة البسكوت

تعد الكنافة بكريمة البسكوت من الحلويات الشرقية الجديدة التي يمكن الاستعانة بها في عزومات رمضان هذا العام لتبهري ضيوفك بها.

ونقدم لكم طريقة عمل الكنافة بكريمة البسكوت بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج  زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

أول يوم رمضان… طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل أسرارها وتكاتها

طريقة عمل عجينة الكنافة زي المحلات

 

مقادير الكنافة بكريمة البسكوت


2 ديسك كنافة مخبوزة جاهزة

150 جرام زبدة

بسكوت القرفة

علبة قشطة 

نصف كوب بندق مجروش

 

 للكريمة:

2 كوب لبن 

2 ملعقة كبيرة نشا

 2 ملعقة كبيرة سكر

 

 للوجه:

ورد صغير

 ملعقة كبيرة فستق مجروس 


طريقة عمل الكنافة بكريمة البسكوت

* نذوِّب النشا في اللبن ثم يرفع على النار مع السكر، واستمرار التقليب لحين الحصول على قوام المهلبية.

* يرفع من على النار ويخلط مع زبدة بسكوت القرفة والقشطة؛ للحصول على الحشوة ثم ضعي ديسك كنافة وفوقه الحشوة.

* ضعي البندق وفوقه الديسك الثاني من الكنافة وتزين بالفستق وتقدم الكنافة.

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