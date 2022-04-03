إلهام شاهين: بلاش تخريف.. عادل إمام لا يرد على أحد.. فيديو

عادل إمام مبيردش على حد

انفعلت الفنانة إلهام شاهين، على "شيخ العرافين"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور، بعدما زعم أن الفنان الكبير عادل إمام غضب منها بسبب حصولها على جائزة عن فيلم الهلفوت.

وقالت إلهام شاهين: "هو أكبر من أي جوائز، مزعلش، وإحنا حبايب وبموت فيه، ده أستاذ الأساتذة، انتوا جايين تخرفوا، ده أكبر نجم في مصر، جايزة إيه اللي يزعل منها".

وتابعت إلهام شاهين: "شاركت مع عادل إمام في فيلم رمضان فوق البركان، وقالي انتِ ليه قبلتِ الدور ده؟! فقلت له لو هعدي قدام الكاميرا عشان انت فيها، أنا موافقة، فقالي إن إمكانياتك قوية وعملتي دور قوي في الهلفوت، لكن ده عادل إمام".

وأردفت إلهام شاهين: "أنا بعشق عادل إمام، بس بقالي فترة مبكلمهوش، لأنه مبيردش على حد في التليفونات، وآخر مرة التقينا، كان في سحور، ابنه أو زوج بنته عمله في رمضان الماضي".