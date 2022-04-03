برنامج العرافة.. سر تحرير إلهام شاهين محضراً ضد فيفي عبده وحكاية البودي جاردات

واجهت العرافة، الفنانة إلهام شاهين، بتكسير أفيشات فيلم، بسبب مشكلة مع فنانة، لترد إلهام شاهين، قائلةً: "مش كسرنا أفيشات، لكن كان في فيلم كنت بمثله مع فيفي عبده أول ما مثلت، وكنت كاتبة في العقد إن اسمي يبقى الأول، وفيفي مكنتش تعرف".

عملت أفيشات على حسابي

وأضافت الهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "لما خلصنا الفيلم، المنتج قال مش معايا فلوس أعمل دعاية، وكانت زعلانة جدا، عشان كانت في الأول ونفسها في الدعاية، لكنها قررت عمل أفيشات على حسابها، وكتبت اسمها الأول، وعملت محضر بموجب العقد، وخلتهم شالوا الأفيشات".

وتابعت إلهام شاهين: "على ما صدر الحكم كان الفيلم اتعرض وخلص، ومحدش فينا جاب بودي جارد، متكلمناش أنا وهي خالص، لكني حصلت على حقي بالقانون، والنقابة قالت إن الحق معي".