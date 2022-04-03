أنا عاملة قلق ومحدش يحاسبني.. ماذا قالت إلهام شاهين لـ العرافة؟

حلت الفنانة الهام شاهين ضيفة في برنامج العرافة مع الاعلامية بسمة وهبة على احد القنوات الفضائية حيث ادلت بالعديد من التصريحات المثيرة وذلك حول الازمات التي واجههتها خلال الفترة الماضية .

تصريحات إلهام شاهين مع العرافة

ردت الفنانة إلهام شاهين، على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان، بعدما طلبت منها أن "تحترم عمرها وتحتشم"، قائلةً: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش".



وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة المحور: "قوم نفسك مش الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملهوش دعوة بالتاني".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي..