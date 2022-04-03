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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كلب آلي لكشف مخططات لصوص الآثار في مدينة إيطالية مدمرة.. شاهد

كلب آلي لكشف مخططات
كلب آلي لكشف مخططات لصوص الآثار في مدينة إيطالية مدمرة

استعانت السلطات الإيطالية بكلب آلي طورته شركة أمريكية للقيام بعدة مهام ضرورية في أطلال مدينة بومبي التي دمرها ثوران بركان منذ 2000 عام تقريباً.

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ويقوم الكلب الآلي «سبوت» الذي طورته شركة «بوسطن ديناميكس» بعدة دوريات بحثاً عن مشاكل هيكلية خطيرة، وتحديد وفحص الأنفاق التي أنشأها لصوص الآثار. 

وبالفعل تراجعت نسبة محاولة اللصوص سرقة آثار من بومبي وبيعها بعدما كثفت السلطات الإيطالية من حملاتها لمواجهة ذلك رغم استمرار وجود أنفاق في المنطقة المحيطة بالموقع الأثري حسبما ذكرت تقارير إعلامية. 

من جانبه، قال مدير الموقع الأثري، جابرييل زوشتريجل في بيان صحفي: «غالبا ما تكون ظروف السلامة داخل الأنفاق التي حفرها لصوص المواقع الأثرية محفوفة بالمخاطر، وبالتالي فإن استخدام الروبوت يمكن أن يسمح لنا بالمضي قدما بسرعة أكبر وبأمان تام بأعمال التنقيب». 

 

 

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