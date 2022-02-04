كلب آلي يبحث عن عائلة.. شاهد| إعلان كيا الجديد لسيارتها EV6

طرحت شركة كيا موتورز التابعة للشركة الأم هيونداي موتورز، إعلان جديد لسيارتها كيا EV6 مستخدمة كلب آلي في قالب تشويقي يشبه أفلام الكارتون لجذب أكبر عدد من الجمهور، مستهدفة لفت أنظار المشاهدين غير المهتمين بأخبار السيارات أو الطرز الجديدة، كما أنه جزء من حملة ترويجية خاصة بمباريات سوبر بول الأمريكية وهي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم وتُلعب في 13 فبراير وسيتم بث الإعلان وقت المباريات، كما أنه حدثا عالميا يضم عددًا كبيرًا من الاستعراضات والرقصات والنجوم والمشاهير.

الإعلان الذي لا يتجاوز مدته الدقيقة والـ 13 ثانية يحكي قصة حياة كلب آلي أمنية حياته أن يجد شخص أو عائلة تتبناه ليكون مثل نظرائه من الكلاب التقليديين، يبدأ الإعلان بمشهد للكلب "روبو دوج" robo dog كما أسمته "كيا" وهو ينظر بنظرات حزن وضيق من خلال الزجاج إلى كلب يلاعب صاحبه وينبح في مرح، ثم نجد عيونه تتجه لقائد سيارة كيا EV6 يقف وينزل من سيارته ليشحنها، الكلب الآلي يقرر أنه هو الصديق المناسب ليتبناه ونرى الكلب في المشاهد اللاحقة يعدو بسرعة ليلحق بقائد السيارة التي انطلقت في طريقها غير آبهة بمحاولات "روبو دوج" المصر على اللحاق بـ "كيا EV6".

وفي المشهد الأخير نجد الكلب يقفز من أعلى مبنى شاهق ليجد نفسه مباشرة أمام كيا EV6 وقائدها الذي يوقف العربة ويهرع لإنقاذ حياة الكلب الآلي الذي يبدو أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة لأن بطاريته أوشكت على النفاد.

وتأتي النهاية السعيدة في آخر الإعلان عندما يشحن قائد السيارة الكلب الآلي من خلال كيا EV6 ليعيده للحياة مرة أخرى ونرى الكلب الميكانيكي يفتح عينيه من جديد في سعادة غامرة ويجد صاحب السيارة ينظر إليه نظرة حانية مبتسمة بعد أن أعاده للحياة قانية، ونراه في المشهد الأخير يتبناه ويأخذه معه في سيارته.

الإعلان التجاري هو جزء من مشروع حملة تسويقية أكبر مقدمة من كيا موتورز بالشراكة مع مؤسسة Petfinder Foundation ، وهي متخصصة في إنقاذ الحيوانات الأليفة الضالة وإيجاد متبنين جدد لهم.