اختبارات الأداء .. شاهد قدرات كيا EV6 الجديدة |فيديو

تمتلك شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، اسطول ضخم من الطرازات المتنوعة، بين فئة السيدان والهاشباك، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب الفئة الكروس اوفر، ومن بين هذه الاصدارات تأتي النسخة كيا EV6 الجديدة لتخطف انظار محبيها.

حيث استعرضت قناة Doug DeMuro المتخصصة في مجال استعراض السيارات، بعض القدرات الخاصة بالسيارة كيا EV6، والتي تأتي بالعديد من القدرات الفنية عالية الأداء، إلى جانب المقصورة الداخلية العصرية، علاوة على التصميم الخارجي المميز.

اختبارات الأداء .. شاهد قدرات كيا EV6 الجديدة

الأداء الفني للسيارة كيا EV6 الكهربائية الجديدة

تعتمد السيارة كيا EV6 الكهربائية الجديدة على محرك قوي يستطيع أن ينتج 167 حصانا، بينما يحمل الطراز EV6 Wind محرك بقوة 225 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، كما تضم السيارة والنسخة WIND محركين كهربائيين بقوة قدرها 320 حصانا، و 605 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أما عن التصميم الخارجي للسيارة كيا EV6 الكهربائية، فتضم الناحية الأمامية مصابيح عدوانية المظهر، مع تصميم مدبب، بينما ترتكز على جنوط رياضية مروحية الشكل، والتي تجمع بين اللون الفضي والأسود، باللاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، وعواكس اضاءة أمامية.

كما تضم السيارة كيا EV6 الكهربائية عدد 4 أبواب، وناحية خلفية ذات مصابيح نحيفة ومتصلة بشكل عصري، مع شارة انتقال مميزة، إلى جانب حزمة من حساسات الحركة، وسبويلر خلفي مدبب، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية، مع مساحة تخزين كبيرة الحجم، ومخزن لاغراض حقيبة الاسعافات والكتيب، بالاضافة إلى زر يعمل على طي المقاعد الخلفية لمضاعفة السعة التخزينية.

وتضم الناحية الخلفية للسيارة كيا EV6 ، دائرة الشحن الكهربائية، مع تقنية الترحيب عن طريق فتح مقابض الأبواب بضغطة زر واحدة، والتحكم الحركي من "ريموت" السيارة الخاصة، الاضافة لتقنيات داخلية مثل مكيف هواء أوتوماتيكي، ونظام صوتي وترفيهي عالي الأداء، مع شاشة كبيرة الحكم لعرض البيانات، ومقود حركة متعدد الاستخدامات، وكاميرا محيطة، إلى جانب مقاعد رياضية من الجلد.