كيا تطلق إعلان سوبر باول الثالث عشر مع EV6 الكهربائية بالكامل.. صور

يقام معرض Super Bowl LVI بعد أسبوعين من الآن ويبدأ صانعو السيارات قطار الضجيج لإعلانات سياراتهم باهظة الثمن، حيث أسقطت كيا أول إعلان تشويقي سيتم بثه خلال المباراة الكبيرة يوم الأحد الموافق 13 فبراير، ويظهر سيارة الكروس اوفر كيا EV6 الكهربائية بالكامل والكلب الآلي الصغير المرفق معها.

قال نائب رئيس التسويق في كيا أمريكا: "إعلان كيا الثالث عشر سوبر بول هو حجر الزاوية في حملة تسويقية شاملة ستشمل برنامجًا رقميًا واجتماعيًا وخارجيًا للمسؤولية الاجتماعية للشركات وبرنامجًا خاصًا للغاية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالشراكة مع مؤسسة بيتفايندر".

لم تشرح كيا بالتفصيل ما أو من الذي يجب أن نتوقع رؤيته في الإعلان التجاري القادم حيث اعلنت الشركة الكورية أيضا أنها شكلت شراكة مع مؤسسة Petfinder الخيرية، والتي يمكن أن تفسر الكلب الآلي في الصورة التشويقية، حيث سيقدم الاثنان "منح تبني الحيوانات الأليفة من كيا" للمساعدة في إيواء الحيوانات وإقامة ملاجئ خاصة بهم، وستصل المزيد من التفاصيل قبل انطلاق المباراة الكبيرة المسائية.

من المقرر أن تبدأ سيارة Kia EV6 في الوصول إلى الوكلاء في غضون أسابيع قليلة، لذا فإن وضعها في مركز الإعلان التجاري يعد أمرًا منطقيًا بالنسبة لكيا، تعتبر سيارة EV6 هي أول طراز للعلامة التجارية يتم إطلاقه في إطار استراتيجية Plan S الجديدة التي تركز على كهربة المستقبل، وتأتي السيارة في عدة طرازات، على الرغم من أن الطراز الأكثر قوة هو EV6 GT الذي يولد قوة تصل الى 577 حصاناً (430 كيلو وات) وعزم اقصى للدوران يبلغ 546 رطلاً (740 نيوتن متر).

ستبدأ سعر سيارة كيا EV6 عند طرحها للبيع في الولايات المتحدة 42.115 دولاراً أمريكياً، ويعد إدراج الكلب أمراً مميزاً رائعًا لأن Hyundai Motor Group اشترت Boston Dynamics في نهاية عام 2020 ، وقد قامت الشركة بمعاينة رؤيتها المستقبلية المليئة بالروبوتات، وربما سنرى تطورًا لهذا الحلم في غضون أسابيع قليلة.