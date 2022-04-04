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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 أبريل.. تمريض القاهرة تبدأ امتحانات "الميدتيرم"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة عبير سعد عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الميديترم للفصل الدراسى الثانى بالعام الجامعى الجامعى 2021-2022 . 

وقالت الدكتورة عبير سعد  إن امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسى الثانى تبدأ من يوم السبت الموافق 9 من ابريل حتى يوم الخميس الموافق 14 من ابريل القادم ، مؤكدة على أن الامتحانات ستعقد أونلاين على المنصة الألكترونية بلاكبورد .

على الجانب الاخر ، شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة ، حفلًا فنيًا لفريق كورال أطفال مصر بقيادة المايسترو سليم سحاب، وبمشاركة الفنان محمد الحلو والفنانة الشابة جنات، تحت رعاية الدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة.

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‎حضر الاحتفالية نواب رئيس الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

‎وقدم فريق "كورال أطفال مصر" بقيادة المايسترو سليم سحاب، مجموعة من الأغاني الوطنية، وأشعل الفريق مسرح جامعة القاهرة بأصواتهم العذبة وأدائهم المتميز للأغاني الوطنية، فكان التصفيق الحار لهم من قبل الحضور طوال فعاليات الحفل. كما قدم المطرب محمد الحلو مجموعة من أغانيه المتميزة، وتفاعل الحضور مع الأغاني الشهيرة للفنانة جنات.

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