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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام سعيدة الحلقة 2.. يسرا تحاول الاستشفاء من فقدان بصرها

يسرا
يسرا

بعد أن انتهت الحلقة الأولى من مسلسل أحلام سعيدة بحادثة تعرضت لها شخصية فريدة (يسرا)، جاءت الحلقة الثانية بمفاجأة أخرى، حيث أصبحت فريدة كفيفة بسبب الحادث.


وطوال الأحداث، تحاول فريدة الاستشفاء من العمى، بالذهاب إلى الطبيب وحضور جلسات علاج نفسية جماعية، بينما في الوقت نفسه، تبحث عن المتسبب في هذا الحادث، بينما يؤكد الجميع إنه لم يحدث عمداً.

قصة مسلسل أحلام سعيدة

تدور قصة مسلسل “أحلام سعيدة” في إطار اجتماعي لايت، حول (فريدة) وتجسد دورها النجمة يسرا، و(شيرين) التي تتقمص شخصيتها النجمة غادة عادل، و(ليلى) التي تلعب دورها الفنانة مي كساب، وهن 3 سيدات يعانين من الأرق وصعوبة النوم، ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

أبطال مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل "أحلام سعيدة" تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج جمال العدل وبطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشيرجى وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثانى بين يسرا وعمرو عرفة فى الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا الجزء الأول من مسلسل "سرايا عابدين" عام 2014.

عمرو عرفة يكشف تفاصيل مسلسل أحلام سعيدة

كشف المخرج عمرو عرفة تفاصيل مسلسل "أحلام سعيدة"، متابعا " لم أستطع أن اقاوم الورق، متابعا: اللي بيرجعني للدراما تاني هو الورق ومقدرتش أقاوم ورق مسلسل أحلام سعيدة.

وأضاف عرفة، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: أن الكاتبة والمؤلفة هالة خليل لما بتكتب بتعمل شغل كويس لأنها مخرجة.

فيما قالت هالة خليل: مسلسل "أحلام سعيدة" مفهوش نكد وصعبانيات وفيه صورة متاخدة عني إني بقدم أعمال تقيلة ولكن السنة دي هقدم عمل كوميدي في "أحلام سعيدة".

وأضافت الكاتبة هالة خليل، خلال البرنامج: فكرة مسلسل "أحلام سعيدة" يتحدث عن التصالح مع الذات وكان اسمه "مفترق طرق" واتغير ، متابعا: مسلسل أحلام سعيدة كان فيلم وهخرجه ولكن لما المنتج كلمني حولناه لمسلسل.
 

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