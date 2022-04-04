إيناس الدغيدي: ليا رأي تاني في فيلم أصحاب ولا أعز.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المُخرجة الكبيرة "إيناس الدغيدي"، في حوار تتحدث فيه "الدغيدي"، عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها.



وكشفت "إيناس الدغيدي"، عن رأيها في فيلم أصحاب ولا أعز، قائله: " أنا ليا رأي تاني في فيلم أصحاب ولا أعز"، لافته: "الفيلم عجبني واتعمل لمجتمع معين في لبنان".

وتساءلت: "لماذا حسبنا فيلم أصحاب ولا أعز على مجتمعنا وهو اتعمل في لبنان"، مشيرة: "الفيلم اتعمل خارج مصر".

وأوضحت: "منى زكي جزء من العمل، وهي ممثلة لازم تعمل كل حاجه، ويحسب لها مشاركتها في الفيلم".



وتتحدث "إيناس الدغيدي" عن بعض المواقف التي غيرت من شخصيتها وأضافت لها، كما تتحدث عن طقوسها خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططها وأحلامها ومشاريعها المستقبلية.

