الاستقلال المادي بيخليني حرة.. إيناس الدغيدي: محدش صرف عليا.. فيديو

استضاف برنامج "كلام الناس في رمضان"، الذي تقدمه الإعلامية "ياسمين عز"، والمُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، المُخرجة الكبيرة "إيناس الدغيدي"، في حوار تتحدث فيه "الدغيدي"، عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها.

وقالت "إيناس الدغيدي"،: "كنت بشتغل وبصرف على نفسي، وعملت لنفسي كارير علشان أصرف على نفسي"، مؤكده: "محدش صرف عليا حتى وأنا متجوزه أي حاجة رفاهية كنت أنا اللي بشتريها".

وأضافت المُخرجة الكبيرة "إيناس الدغيدي"،: "الاستقلال المادي هو اللي بيخليني حرة".

وتتحدث "إيناس الدغيدي" عن بعض المواقف التي غيرت من شخصيتها وأضافت لها، كما تتحدث عن طقوسها خلال شهر رمضان المبارك، وعن خططها وأحلامها ومشاريعها المستقبلية.