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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ظهور مفاجئ للرئيس الأوكراني خلال توزيع جوائز جرامي

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

ظهر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بشكل مفاجئ في حفل توزيع جوائز جرامي، عبر مقطع فيديو مسجل حث فيه على دعم بلاده، وطالب من كبار الفنانين بـ"ملء الصمت" بموسيقاهم.

وألقى زيلينسكي رسالته قبل عرض لجون ليجند الذي انضم إليه المغني الأوكراني ميكا نيوتن والشاعرة ليوبا ياكيمتشوك.

وفي الرسالة التي كانت أقل من دقيقتين، طالب الرئيس الأوكراني الموسيقيين بـ"رواية" قصة بلاده وحقيقة الحرب، وتحدث عن وفيات الأطفال في أوكرانيا نتيجة العدوان الروسي، وقال إن موسيقيي بلاده يرتدون "الدروع الواقية" بدلا من بدلات "التوكسيدو".

واستنكر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، تكتم الولايات المتحدة على حقيقة أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها.

وقال أنطونوف لمجلة "نيوزويك" الأمريكية: "تتكتم الولايات المتحدة على حقيقة تعرض بوتشا لقصف مدفعي بعد انسحاب القوات المسلحة الروسية، هذا يمكن أن يكون قد أسفر عن وقوع خسائر في صفوف المدنيين"، متهما "نظام كييف بانه يحاول تحميل روسيا مسؤولية كل الفظائع التي ارتكبها".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أكدت في وقت سابق أمس، أن الهدف من الجرائم التي ينفذها المتطرفون الأوكرانيون في مدينة بوتشا الأوكرانية هو عرقلة محادثات السلامن وأضافت أن "المغزى من جريمة نظام كييف هو تقويض مفاوضات السلام وتصعيد العنف".

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية، فندت في وقت سابق الاتهامات التي وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب "جرائم حرب" في مدينة بوتشا قرب كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الأحد، إنه "خلال الفترة التي كانت فيها مدينة بوتشا تحت سيطرة القوات الروسية لم يتعرض أي مدني لأذى، وسكان المدينة كان مسموحًا لهم بمغادرتها باتجاه الشمال".

الجيش الروسى الولايات المتحدة الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني حفل توزيع جوائز جرامي

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