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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد عبدالحفيظ : الأهلي سيطالب بتطبيق تقنية الفيديو بداية من ربع نهائي أبطال أفريقيا

سيد عبدالحفيظ
سيد عبدالحفيظ

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مطالبة النادي بتطبيق تقنية الفيديو بداية من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.
قال سيد عبد الحفيظ في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الثلاثي له تاريخا مميزا في أفريقيا سواء الترجي أو الوداد، أو الرجاء المغربي، والثلاثي قوي للغاية" 
أضاف: "التحكيم أهم عنصر في المباريات المقبلة بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم تحديدا في ربع النهائي وأتعجب من فكرة عدم تطبيق تقنية الفيديو منذ بداية البطولة" 
وواصل: "بغض النظر عن منافس ربع النهائي، عنصر التحكيم سيكون نقطة فارقة في هذا اللقاء" 
وتابع: "سنطالب بتطبيق تقنية الفيديو بداية من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومباراتنا ضد الهلال لنا ركلة جزاء واضحة ولم تُحتسب، والحكام مُسلطة" 
وختم حديثه قائلا: "كيف لحكام مُصنفة أن تُخطئ تلك الأخطاء الجسيمة، من العدل تطبيق تقنية الفيديو"

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