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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

معرفتنيش…أسما شريف منير تستعيد صور من ألبوم الذكريات

اسما شريف منير
اسما شريف منير

نشرت الإعلامية  أسما شريف منير، عدة صور لها ، عبر حسابها  الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وعلقت اسما شريف منير"شكلي كان مختلف جداً في ٢٠١٢ انا نفسي معرفتنيش!! و ده كان شعري مش بروكة   ".

 


وكانت أسما قد أشادت بمسلسل “البحث عن علا”، وعلقت: “كتير اتكلموا في تجربة الست بعد الطلاق، أنا شخصيا كتبت كتاب عن الموضوع بس مشفتش حاجة حقيقية قد العمل ده، أنا عمري ما نزلت پوست على أي عمل عندي، بس حقيقي لازم أشكر كل شخص اشتغل عشان يطلع حاجة بالجمال ده”.

 

وأضافت: "تقييمي ليه مش من ناحية فنية وزاوية كاميرا ولا تنسيق ملابس ولا أي حاجة من دي مع إن كل حاجة، منهم معمولة بإتقان، أنا تقييمي ليه هو إحساسي کست عدت بكل تفصيلة وكأنهم بيحكوا حكايتي، كأنهم دخلوا جوايا وترجموا مشاعري، شفت كل تحدي عديت بيه وكل مرحلة دخلت واتخبط فيها".

أسما شريف منير التواصل الاجتماعي شريف منير انستجرام ذكريات

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