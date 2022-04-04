مداحون على مائدة رمضان.. محمد إسماعيل: شهر الصيام يغذي ملكة الأدب

مداحون على مائدة رمضان .. تتواصل رحلة مداحون على مائدة رمضان، التي سنشرها موقع صدى البلد الإخباري على مدار شهر رمضان 2022، حيث كوكبة من المنشدين والمداحين الذين علا نجمهم وذاع صيتهم في مشارق الأرض ومغاربها وتلألأت بهم ساحات الأولياء واشتاقت لهم آذان المحبين.

ومن خلال ثالث أيام الشهر الفضيل نستعرض أبرز المحطات في مداحون على مائدة رمضان في الوجه البحري الشيخ محمد إسماعيل.

مداحوان على مائدة رمضان

لا يقتصر المديح على فئة دون أخرى، بل إنه ساحة للعشاق والمحبين والمريدين، فجميع من انتمى إلى التصوف كانت وجهته المديح رسالة دون النظر إلى موقعه أو مكانته المجتمعية فالجميع في عشق النبي وآل بيته سواء، يجتمع في رحاب آل البيت فلا يفرق بين غني وفقير، أو غير ذلك من التصنيفات الطبقية أو غيرها.

ولعل في نموذج اليوم من مداحون على مائدة رمضان ما يكشف سر التعلق بالمديح والارتباط به والانصهار فيه، حيث الشيخ محمد إسماعيل مدير إحدى مدارس التربية والتعليم للمرحلة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

يروي الشيخ محمد إسماعيل أحمد عبد الباقى وشهرته الشيخ محمد إسماعيل، لـ مداحون على مائدة رمضان، رحلته لعالم الإنشاد فيقول: "بدأت المديح منذ العاشرة من عمري، والسبب في ذلك سماعي المستمر لوالدي وهو أيضاً ينتمي إلى مدارس الإنشاد الديني فكانت مشاركته فى الحضرة الصوفية دون مكبرات صوت، تأثرت به منذ الوهلة الأولى، وبدأت أدرب نفسي وساعدني على ذلك حفظي لكتاب الله تبارك وتعالى وحرص على أن أكون أحد قراءه.

يكمل الشيخ محمد إسماعيل: “مثلي الأعلى هو الشيخ محمد الشرنوبي، ويمثل لي المديح حياة أعيشها في حب رسول الله وآل بيته الأطهار"، متوجهاً بحديثه لمن يسلكون المديح درباً ألا يكون هناك ما يشغلهم عن مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين الأطهار.

وشدد المداح والقارئ والتربوي، على أن شهر رمضان له تأثير عظيم في نفوس المداحين، حيث يربى ويغذي لديهم ملكة الأدب حتى في الكلمة، ويربي فيهم قيمة الجمال وحلاوة الكلمة، كما أنه أيضا يبين للمداحين انتصارات الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، فيتدارسونها ويسعون بما ملكوا من نعمة الصوت في إيصالها وغرسها في نفس كل مسلم.