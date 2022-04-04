عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مداحون على مائدة رمضان.. محمد إسماعيل: شهر الصيام يغذي ملكة الأدب

الشيخ محمد إسماعيل
الشيخ محمد إسماعيل

مداحون على مائدة رمضان .. تتواصل رحلة مداحون على مائدة رمضان، التي سنشرها موقع صدى البلد الإخباري على مدار شهر رمضان 2022، حيث كوكبة من المنشدين والمداحين الذين علا نجمهم وذاع صيتهم في مشارق الأرض ومغاربها وتلألأت بهم ساحات الأولياء واشتاقت لهم آذان المحبين.

ومن خلال ثالث أيام الشهر الفضيل نستعرض أبرز المحطات في مداحون على مائدة رمضان في الوجه البحري الشيخ محمد إسماعيل.

 

مداحوان على مائدة رمضان

لا يقتصر المديح على فئة دون أخرى، بل إنه ساحة للعشاق والمحبين والمريدين، فجميع من انتمى إلى التصوف كانت وجهته المديح رسالة دون النظر إلى موقعه أو مكانته المجتمعية فالجميع في عشق النبي وآل بيته سواء، يجتمع في رحاب آل البيت فلا يفرق بين غني وفقير، أو غير ذلك من التصنيفات الطبقية أو غيرها.

ولعل في نموذج اليوم من مداحون على مائدة رمضان ما يكشف سر التعلق بالمديح والارتباط به والانصهار فيه، حيث الشيخ محمد إسماعيل مدير إحدى مدارس التربية والتعليم للمرحلة الإعدادية بمحافظة القليوبية.

يروي الشيخ محمد إسماعيل أحمد عبد الباقى وشهرته الشيخ محمد إسماعيل، لـ مداحون على مائدة رمضان، رحلته لعالم الإنشاد فيقول: "بدأت المديح منذ العاشرة من عمري، والسبب  في ذلك سماعي المستمر لوالدي وهو أيضاً ينتمي إلى مدارس الإنشاد الديني فكانت مشاركته فى الحضرة الصوفية دون مكبرات صوت، تأثرت به منذ الوهلة الأولى، وبدأت أدرب نفسي وساعدني على ذلك حفظي لكتاب الله تبارك وتعالى وحرص على أن أكون أحد قراءه.

يكمل الشيخ محمد إسماعيل: “مثلي الأعلى هو الشيخ محمد الشرنوبي، ويمثل لي المديح حياة أعيشها في حب رسول الله وآل بيته الأطهار"، متوجهاً بحديثه لمن يسلكون المديح درباً ألا يكون هناك ما يشغلهم عن مدائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطاهرين الأطهار.

وشدد المداح والقارئ والتربوي، على أن شهر رمضان له تأثير عظيم في نفوس المداحين، حيث يربى ويغذي لديهم ملكة الأدب حتى في الكلمة، ويربي فيهم قيمة الجمال وحلاوة الكلمة، كما أنه أيضا يبين للمداحين انتصارات الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان، فيتدارسونها ويسعون بما ملكوا من نعمة الصوت في إيصالها وغرسها في نفس كل مسلم.

 

مداحون على مائدة رمضان المنشدين والمداحين شهر رمضان 2022 رمضان 2022 الشيخ محمد إسماعيل الأولياء ساحات الأولياء رحاب آل البيت حب رسول الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

مشاهد غير أخلاقية.. وقف الحلقة الأولى من مسلسل ليلى علوي |فيديو

الإعدام لـ قاتل الطفلة شهد بالمنوفية.. والقاضي: كان نفسنا في عقوبة أشد

حقيقة وفاة بكاري جاساما على يد مشجعين في باريس.. القصة الكاملة

مصير الأهلي .. اتجاه في الكاف لعدم تطبيق الفار في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

النشرة الدينية.. موعد أذان المغرب البوم.. والإمام الأكبر يوضح سبب عدم استجابة الدعاء.. وما هي الصلاة الوسطى

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتي الخميس.. والعظمى تصل لـ 41

الكاف: حسم ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا

بعد إعلان إفلاس الدولة.. خبير: مخاطر اقتصادية كارثية تهدد لبنان

سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo2

اليوم لعالمي لمكافحة الألغام.. إنشاء ملاعب كرة على أرض مأمونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر مارس.. تفاصيل

فطارك عندنا|لازانيا باللحم المفروم مع كوردن بلو.. والحلو رواني

دراسة تؤكد خطورة نظام العمل 8 ساعات .. يضعف الإنتاجية ويدمر الدماغ

متحور جديد من كورونا يهدد العالم.. منظمة الصحة تحذر من XE

فيديو

صيام الطفل .. السن المناسب وكيفية تدريبه بطريقة صحية

كيف يمكن تعويد الطفل الصغير على الصيام؟.. فيديو

"وجوه" ورامز موفي ستار..أبرز تصريحات حنان مطاوع في حوارها مع صدى البلد

دينا الشربيني: دخلت المستشفى بعد تريقة الناس على نحافتي في الجونة "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ