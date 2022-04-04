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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكاف: حسم ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

يحسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” الملعب المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروي الجاري “ غدا ” على هامش إقامة قرعة ربع نهائي المسابقة .

وتقدم مصر بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا العام ، بجانب تقدم عدد من الدول الأخرى، وعلى رأسها تونس والمغرب ، وغيرها ومن المقرر أن يتم حسم الأمر غدا .

وتتجه أنظار عشاق فريق النادي الأهلي غدا إلى مقر الاتحاد الأفريقي “ كاف ” لمتابعة أحداث قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

ومن المقرر أن تنطلق أحداث قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا وسيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورت .

وتأهل إلى دور الثمانية كل من صن دوانز والأهلي من المجموعة الأولى، والرجاء المغربي ووفاق سطيف الجزائري من المجموعة الثانية ، والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة الثالثة، والوداد المغربي وبترو اتلتيكو الأنجولي من المجموعة الرابعة.

وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي ، إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريقا حصل على المركز الثاني، لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

وبذلك من المحتمل أن يواجه الأهلي في دور ربع النهائي أي من أندية الترجي التونسي والوداد المغربي والرجاء المغربي.

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