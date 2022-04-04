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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مركز إسعاف متنقل لإنقاذ "جواميس أهوار" في العراق.. فيديو

القارب
القارب

عرضت قناة "euronews (عــربي)"، فيديو لقارب أبيض بسيط يتجول في أهوار الجبايش جنوب العراق، لكنه في الواقع إسعاف مخصص لعلاج حيوان الجاموس الذي يعتمد عليه سكان هذه المنطقة بشكل كبير ويشكّل عصبها الحيوي.

 

وأضاف الفيديو، أن المركب الصغير يبدأ رحلته من مركز قضاء الجبايش في محافظة ذي قار على ظهر شاحنة، ثمّ تحمله رافعة إلى المياه.

 

وأوضح الفيديو أن المركب يقطع المياه الزرقاء وسط القصب، على متنه فريق من أربعة أشخاص من منظمة المناخ الأخضر العراقية، بينهم الطبيب البيطري.

 

ويتجه المركب إلي بيوت القصب المنصوبة حول المياه، التي يقطنها مربو الجواميس وتسمّى في الموروث الشعبي "الجبيشة".

 

وأكد أن قارب الإسعاف هذا جزء من مبادرة انطلقت في 18 مارس تقوم بها المنظمة مع منظمة بيطريون بلا حدود الفرنسية لمعاينة الجواميس في تلك المناطق النائية التي يعتمد سكانها على صيد السمك وتربية الجواميس، ويستخدمون قوارب بدائية من الخشب والقصب للتنقل.

المناطق النائية قطع المياة الفرنسية العراق فريق المياة الزرقا الموروث الشعبي أربعة أشخاص الجاموس

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