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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا استدعى زيلينسكي زعماء أوروبا السابقين .. أنجيلا ميركل ونيكولا ساركوزي

ساركوزي وميركل
ساركوزي وميركل

استهدف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الزعماء الغربيين السابقين، الذين قال إنهم ساعدوا في ارتكاب جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا ، بما في ذلك المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وفق ما ذكرت صحيفة بوليتيكو.

وذكرت الصحيفة إن  زيلينسكي زعم في خطاب له، مع ظهور مزاعم وتقارير عن جرائم حرب ارتكبتها القوات الروسية في مدينة بوتشا الواقعة في منطقة كييف الأوكرانية، إنه بعد سنوات من التنازلات لروسيا أدت إلى مانحن فيه، نريد منهم أن يروا بأعينهم الرجال والنساء الأوكرانيين المعذبين.

ساركوزي وميركل

قال زيلينسكي إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع يوم الثلاثاء للنظر في جرائم الحرب الروسية ، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك حزمة عقوبات جديدة مقترحة.

ذكر زيلينسكي: "لكنني متأكد من أن هذا لا يكفي. يجب استخلاص المزيد من النتائج. ليس فقط بشأن روسيا ، ولكن أيضًا بشأن السلوك السياسي الذي سمح بالفعل لهذا الشر بالوصول إلى أرضنا ".

ولفت الصحيفة إلى إن  زيلينسكي لم يكتفي بذلك وواصل مشيرًا  إلى أن يوم الأحد وافق الذكرى الرابعة عشرة لقمة الناتو في بوخارست في عام 2008 ، عندما كان على الحلفاء أن يقرروا  فتح الضوء الأخضر لخطة عمل عضوية الناتو- وهو وضع يضع البلدان على طريق الانضمام إلى الحلف - لجورجيا وأوكرانيا.

ووفقًا لما ذكره زيلينسكي، إنه  في نهاية المطاف ، قرر القادة  الأوروبيون عدم منح البلدين وضع الضوء الأخضر ​في ختام القمة ، على الرغم من  إعلانهم : "اتفقنا اليوم على أن تصبح هذه الدول أعضاء في الناتو".

زيلينسكي

وذكرت الصحيفة ، إن الأوكرانيين يقولون  أن ألمانيا بقيادة ميركل وفرنسا في عهد ساركوزي من بين أولئك الذين شاركوا في عرقلة طموحات الناتو لجورجيا وأوكرانيا ، في محاولة لاسترضاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال زيلينسكي عن قمة 2008: "كانت هناك فرصة لإخراج أوكرانيا من" المنطقة الرمادية "في أوروبا الشرقية، التي تعتقد موسكو أن مسموحًا لها بفعل أي شيء تريدهحتى أبشع جرائم الحرب ".

رداً على ذلك ، قال متحدث باسم ميركل: "تتمسك المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بقراراتها فيما يتعلق بقمة الناتو لعام 2008 في بوخارست.

و في ضوء الفظائع التي أصبحت مرئية في بوتشا وأماكن أخرى في أوكرانيا ، فإن جميع الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية والمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب أوكرانيا ووضع حد للهمجية الروسية والحرب ضد أوكرانيا تحظى بالدعم الكامل من المستشارة الألمانية السابقة ".
 

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