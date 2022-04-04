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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الروسي يتحرك نحو لوجانسك.. وحاكم المنطقة يدعو السكان إلي المغادرة فورا

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال الحاكم منطقة لوجانسك، سيرجي جاداي، اليوم الاثنين، إن القوات الروسية تستعد لهجوم كبير علي لوجانسك بشرق أوكرانيا، وحث السكان علي مغادرة المنطقة فورا.

وقال  جاداي في بيان عبر "تيليجرام"،  “نرى أن المعدات تأتي من اتجاهات مختلفة، إنهم يجلبون القوات والمعدات، ويحضرون الوقود”.

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واضاف: “نتفهم انهم يستعدون لهجوم كبير على نطاق واسع”.

وحث جاداي السكان على مغادرة المنطقة في أسرع وقت ممكن، قائلا “أرجوك لا تنتظر قصف منازلكم”.

وأضاف “لا تترددوا”، محددا أنه تم إجلاء ألف شخص يوم الاثنين.

قال مسؤول كبير في البنتاجون، اليوم الإثنين، إن روسيا أزالت نحو ثلثي قواتها الموجودة حول كييف، الذين أُعيد معظمهم إلى بيلاروس مع خطط لإعادة الانتشار في أماكن أخرى في أوكرانيا”.

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