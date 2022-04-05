سلمى أبو ضيف برفقة خالد النبوي من كواليس راجعين يا هوى

نشرت الفنانة سلمي أبو ضيف صورة جديدة من كواليس مسلسلها الجديد راجعين يا هوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت سلمي أبو ضيف برفقة النجم خالد النبوي بمشهد من مسلسل راجعين يا هوي و علقت قائلة : أحلي عم دة و لا إية؟ #راجعين_ياهوى.

وعرضت الحلقة الثالثة من مسلسل " راجعين يا هوى" بطولة الفنان خالد النبوى والفنانة نور اللبنانية وهنا شيحة وعدد كبير من نجوم الفن .

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "راجعين يا هوى" استمرار محاولة "طارق" فى مساندة عمه "بليغ" خالد النبوى في معرفة كافة التفاصيل التي يحتاجها عن ميراثه ليجمع الـ5 ملايين يورو المديون بها.



كما شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل راجعين يا هوى اضطرار "بليغ أبو الهنا" خالد النبوى فى مجارية "ماجى" نور فى كذبتها حتي يأخذ حقيبته ويرحل.

ويقرر والد "ماجى" نور أن يخرجوا جميعا ليتعرفوا على "بليغ أبو الهنا".



وخلال السهرة تدفعهم والدتها ليرقصوا سويا وخلال الرقصة تقنع ماجي بليغ أن يستمر في لعب دور خطيبها وفي المقابل ستعيد له حقيبتهوما بها من أوراق مهمة.

كما تشهد أحداث الحلقة ندم "فريد" هنا شيحة على مواجهتا لـ "بليغ" خالد النبوى.