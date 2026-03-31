القبض على سايس يفرض إتاوات على سائقي الميكروباص بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بطلب مبلغ مالى "دون وجه حق" من قائد سيارة "فان" نظير السماح له بتحميل الركاب وحال إعتراضه قام بالتعدى عليه بالسب بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 28/الجارى حال قيامه بتحميل الركاب بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة كرموز قام أحد الأشخاص بطلب مبلغ مالى منه "دون وجه حق" نظير السماح له بتحميل الركاب ولدى إعتراضه قام الأخير بالتعدى عليه بالسب.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





