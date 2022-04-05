غالية بنعلي في حفل أوبرا الإسكندرية.. 16 أبريل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، 16 أبريل الجاري، حفلا فنيا للفنانة التونسية غالية بنعلي وفرقتها الموسيقية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنيات التراث التي اشتهرت غالية بتقديمها، إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة.



تجدر الإشارة إلى أن المطربة التونسية غالية بنعلي تميزت بآدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الثقافات الموسيقية المتنوعة ، نالت شهرة كبيرة في الغرب ولقبت بـسفيرة الأغنية الطربية ، قدمت عدة حفلات فى أوروبا برفقة عازف العود التونسي مفضل أدهوم، وعازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي، وحصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008، وقدمت العديد من الحفلات فى مصر، ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.