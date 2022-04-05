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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدولار بـ18.33 جنيه.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 5-4-2022

سعر الدولار والعملات
سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرًا مُفصلًا عن سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية والعربية، اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

 سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 18.23 جنيه للبيع، و18.33 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو  20.26 جنيه للبيع و20.05 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 24.08 جنيه للبيع و23.87 جنيه للشراء.

 سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 4.88 جنيه للبيع و4.85 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتى  60.29 جنيه للبيع و57.66 للشراء.

اسعار العملات الاجنبية والعربية سعر الدولار برنامج صباح البلد صدى البلد سعر اليورو سعر الجنيه الاسترليني

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