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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر من 10 آلاف مهاجر من أوكرانيا وصلوا إسرائيل

أكثر من 10 آلاف مهاجر
أكثر من 10 آلاف مهاجر من أوكرانيا وصلوا إسرائيل

وصل أكثر من 10000 مهاجر من أوكرانيا إلى إسرائيل منذ بداية الغزو الروسي، وفق وزير الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شطا.
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وأوضحت الوزيرة وفق "معاريف" أن إسرائيل تستعد لاستيعاب 60 ألف مهاجر آخر من أوكرانيا وروسيا.

وبحسب بيانات الوزارة، تبلغ نسبة النساء بين المهاجرين حوالي 40٪، ونسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا 40٪، بمن فيهم 440 ناجًا من ما تسمى "المحرقة".
 

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أمس الإثنين، وصل 360 مهاجرا جديدا يحق لهم العودة إلى إسرائيل.

وأشارت شطا إلى أن هناك تباطؤًا معينًا في المهاجرين الجدد، معلنة نيتها السفر إلى أوكرانيا في وفد خاص للالتقاء بأذرع إسرائيل والمبعوثين الخاصين هناك من أجل توسيع الهجرة.

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