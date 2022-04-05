ضبط 2.5 طن أسماك غير صالحة بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين فى القليوبية خلال حملة تموينية من ضبط ثلاجة لحفظ الأسماك بها نحو 2،5 طن اسماك مختلفة الانواع بعد غير فى الخواص وغير صالحة للاستخدام الادمى قبل طرحها فى الأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بها 2٫5 طن أسماك مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الادمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل بها حروق تجميد تشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً للبيع بالأسواق.



كما تمكنت الحملة من ضبط مخزن لتجارة مواد البناء به 13,700 طن أسمنت بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .