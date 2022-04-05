صدام عربي.. تعرف على منافس الأهلي "المحتمل" في دوري أبطال أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، قرعة الدور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، اليوم، الثلاثاء، في تمام الثالثة عصرا، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بالقاهرة.

ويعد الأهلي ممثل مصر الوحيد في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد وداع الزمالك المسابقة من دور المجموعات للموسم الثاني على التوالي.

وحجز الأهلي مقعده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بصعوبة، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، خلف صن داونز متصدر المجموعة بـ 16 نقطة.

الفرق المتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا:

صن داونز الجنوب إفريقي - الأهلي المصري - الرجاء المغربي - وفاق سطيف الجزائري - الترجي التونسي - شباب بلوزداد الجزائري - الوداد المغربي - بترو أتلتيكو الأنجولي.

من هو منافس الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

سيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى دور ربع النهائي إلى مستويين هما المتصدر والوصيف، ويواجه كل فريق حصل على المركز الأول فريقا حصل على المركز الثاني، لا يمكن لفريقين من نفس المجموعة مواجهة بعضهما البعض في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكن يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني أن يتواجها.

الأهلي سيواجه أحد فرق الترجي والرجاء والوداد في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم:

يذكر أن الأهلي استهل مشواره في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بالتعادل مع فريق الحرس الوطني “بطل النيجر” 1-1 في ذهاب دور الـ 32، بينما فاز بستة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب.

استهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالتعادل مع الهلال السوداني سلبيا، في فاز على المريخ السوداني 3-2 في الجولة الثانية، وخسر أمام صن داونز 1-0 في الجولة الثالثة، ثم سقط الفريق الجنوب إفريقي بنفس النتيجة في الجولة الثالثة.

استعاد الأهلي توازنه بالفوز على المريخ السوداني 3-1 في الجولة الخامسة، بينما اختتم مشواره في دور المجموعات بالتغلب على الهلال بهدف نظيف.

الأهلي زعيم إفريقيا:

توج الأهلي بآخر نسختين من بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 10 ألقاب، وبفارق 5 ألقاب عن الزمالك ومازيمبي الكونغولي في المركز الثاني.