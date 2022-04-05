عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم ويشارك بالكرنفال الطلابي

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق  رئيس جامعة سوهاج، كلية العلوم، وذلك لمتابعة سير العمل داخل  الكلية ومتابعة استعدادها لجائزة التميز المؤسسي.

 

كما شارك في الكرنفال الطلابي التي نظمته رعاية شباب الكلية، يرافقه كلا من  الدكتور حازم المشنب  عميد الكلية.

والدكتور زكريا عطية محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وخلال تفقده أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق  على أهمية تأصيل  ثقافة التميز وتطوير منظومة العمل بالكليات، وتطبيق الحوكمة المالية والإدارية، وتحقيق الإنضباط الإلتزام بالشكل المؤسسى فى العملية الإدارية بالكليات، مؤكداً علي ضرورة إستعداد الكلية لتطببق الأيزو ٢١٠٠١ : ٢٠١٨ للمؤسسات التعليمية.

الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر العلمى الدولى الحادى عشر عبر "الفيديو كونفرانس"

وقال  عبدالخالق أن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، فهي التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وإكتشاف وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على الإشتراك في المسابقات المختلفة سواء محلياً أو إقليمياً.

واكد على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتلبية إحتياجات الأنشطة الطلابية، وتوفر لهم كل الإمكانيات المناسبة لدعم العملية التعليمية، لافتاً على ضرورة المشاركة فى خوض المشاركات الطلابية، تحقيقاً لإعداد جيل واعي قادر على تحمل المسئولية الإجتماعية والثقافية والرياضية.

وأضاف الدكتور حازم المشنب أن الهدف من الكرنفال الطلابي   الإسهام فى تشجيع الطلاب على المشاركة في تلك الأنشطة، والتعبير عن أفكارهم وإتجاهاتهم من خلال إظهار مهاراتهم ومواهبهم، وإكسابهم خبرات مختلفة في العديد من المجالات.

ولفت أن الجامعة توفر جميع الإمكانيات اللازمة لتنظيم تلك الفعاليات بشكل متميز، وإختبار أفضل العناصر لتمثيل إسم الجامعة في كافة المحافل القمية والخارجية، مشيرا إلى أن الكلية مستعده تماماً  لتطبيق الخطة الإستراتيجية، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

حياة كريمة.. 456 مشروعا للصرف الصحي بقرى سوهاج

واشار أن الكلية تنتهج آليات وممارسات الجودة في الأمور الإدارية والمالية، ولذلك فإن ادارة كلية العلوم  تحرص  على نشر ثقافة منظومة التميز المؤسسى والعقلية القيادية التى تؤمن بأهمية الإبداع والإبتكار، وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى.

وأوضحت راندا مصطفى أن الكرنفال، تضمن العديد من المسابقات للأنشطة المختلفة التي نظمتها إدارة رعاية شباب الكلية، منها  النشاط الرياضي وضم مسابقات خماسي قدم طلبة، تنس طاولة طلبة وطالبات، قوة الذراعين طلبة وطالبات، رميات كرة سلة طلبة وطالبات.

الجدير بالذكر أنه حضر الكرنفال كلا من الدكتور أحمد فكري القائم بأعمال عميد الكلية الأسبق، الدكتور علي أبو عامر رئيس قسم النبات،  الدكتوره رانيا المساوي أمين الكلية، راندا  مصطفى مدير رعاية شباب الكلية، ورؤساء الأقسام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومنسق الأنشطة الطلابية وإتحاد الطلاب.

سوهاج العلوم كلية العلوم جامعه الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

الوضع حرج.. تطورت الحالة الصحية لـ الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

القبض على دعاء سهيل خبيرة التغذية بتهمة النصب والاحتيال

موضوعات متعلقة

ماس كهربائي يُشعِل النيران بشقة في سوهاج

ترشيحاتنا

4 مواجهات نارية.. مباريات الأسبوع في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نشرة أخبار العالم | مصرع 3 مصريات بـ عمان.. استقالة مفاجئة لحكومة الكويت.. أسعار الذهب والدولار

على طريقة طبيب الكركمين.. ضبط سيدة ادعت تصنيع أدويه لعلاج النحافة

إخماد حريق بمعرض أهلا رمضان في القناطر الخيرية

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

صيد مذهل.. سمكة قرش حية رغم فقدها أكثر من نصف جسدها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

فيديو

الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر ودرجات الحرارة تصل لـ 40.. شاهد

أحمد عزمي يروي تفاصيل أصعب لحظات حياته في فترة السجن.. فيديوجراف

شايفة بومة.. رد فعل كوميدي من رانيا يوسف في اختبار المغامرة ..فيديوجراف

شيما صابر: أنا شفايفى مفيش أحلى منها .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ