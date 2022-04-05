رئيس جامعة سوهاج يتفقد كلية العلوم ويشارك بالكرنفال الطلابي

تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، كلية العلوم، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الكلية ومتابعة استعدادها لجائزة التميز المؤسسي.

كما شارك في الكرنفال الطلابي التي نظمته رعاية شباب الكلية، يرافقه كلا من الدكتور حازم المشنب عميد الكلية.

والدكتور زكريا عطية محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي القديم.

وخلال تفقده أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق على أهمية تأصيل ثقافة التميز وتطوير منظومة العمل بالكليات، وتطبيق الحوكمة المالية والإدارية، وتحقيق الإنضباط الإلتزام بالشكل المؤسسى فى العملية الإدارية بالكليات، مؤكداً علي ضرورة إستعداد الكلية لتطببق الأيزو ٢١٠٠١ : ٢٠١٨ للمؤسسات التعليمية.

وقال عبدالخالق أن الأنشطة الطلابية جزء لا يتجزأ من المنظومة التعليمية، فهي التي تسهم في بناء شخصية الطلاب وإكتشاف وتنمية مواهبهم، وتشجيعهم على الإشتراك في المسابقات المختلفة سواء محلياً أو إقليمياً.

واكد على أن إدارة الجامعة تحرص على دعم وتلبية إحتياجات الأنشطة الطلابية، وتوفر لهم كل الإمكانيات المناسبة لدعم العملية التعليمية، لافتاً على ضرورة المشاركة فى خوض المشاركات الطلابية، تحقيقاً لإعداد جيل واعي قادر على تحمل المسئولية الإجتماعية والثقافية والرياضية.

وأضاف الدكتور حازم المشنب أن الهدف من الكرنفال الطلابي الإسهام فى تشجيع الطلاب على المشاركة في تلك الأنشطة، والتعبير عن أفكارهم وإتجاهاتهم من خلال إظهار مهاراتهم ومواهبهم، وإكسابهم خبرات مختلفة في العديد من المجالات.

ولفت أن الجامعة توفر جميع الإمكانيات اللازمة لتنظيم تلك الفعاليات بشكل متميز، وإختبار أفضل العناصر لتمثيل إسم الجامعة في كافة المحافل القمية والخارجية، مشيرا إلى أن الكلية مستعده تماماً لتطبيق الخطة الإستراتيجية، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030.

واشار أن الكلية تنتهج آليات وممارسات الجودة في الأمور الإدارية والمالية، ولذلك فإن ادارة كلية العلوم تحرص على نشر ثقافة منظومة التميز المؤسسى والعقلية القيادية التى تؤمن بأهمية الإبداع والإبتكار، وجودة الأداء بين أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى.

وأوضحت راندا مصطفى أن الكرنفال، تضمن العديد من المسابقات للأنشطة المختلفة التي نظمتها إدارة رعاية شباب الكلية، منها النشاط الرياضي وضم مسابقات خماسي قدم طلبة، تنس طاولة طلبة وطالبات، قوة الذراعين طلبة وطالبات، رميات كرة سلة طلبة وطالبات.

الجدير بالذكر أنه حضر الكرنفال كلا من الدكتور أحمد فكري القائم بأعمال عميد الكلية الأسبق، الدكتور علي أبو عامر رئيس قسم النبات، الدكتوره رانيا المساوي أمين الكلية، راندا مصطفى مدير رعاية شباب الكلية، ورؤساء الأقسام، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومنسق الأنشطة الطلابية وإتحاد الطلاب.