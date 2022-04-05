روسيا تعلق على طرد دبلوماسييها من الدول الأوروبية: الرد سيكون مدمرا

عرضت فضائية “إكسترا نيوز”، خبرا عاجلا، علق فيه نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على طرد الدبلوماسيين الروس من بعض الدول، قائلا: سيكون لنا رد على طرد دبلوماسيين من عدد من الدول الغربية.



وشدد على أن رد موسكو سيكون مدمرا للعلاقات الثنائية.



وفي سياق آخر، اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا، اليوم ، بفبركة أدلة على مقتل مدنيين في سومي وكونوتوب ومدن أخرى، قائلة إن الخدمات الخاصة التابعة لكييف نفذت عمليات قتل مزعومة للمدنيين في محاولة لنشر الدعاية عبر وسائل الإعلام الغربية.

وحسب "روسيا اليوم"، أعلنت الدفاع الروسية عن رصدها عمليات تصوير جديدة في "موشون" شمالي غرب كييف لنشرها في وسائل الإعلام الغربية، وإلصاق التهمة بالقوات الروسية.