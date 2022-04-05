الناتو: سنوفر الدعم لأوكرانيا.. وندعو الدول لتقديم مزيد من الأسلحة لها

قال الأمين العام لحلف الناتو، إنه من المتوقع أن تمارس روسيا نوعا من الضغط على شرق وجنوب أوكرانيا، وذلك من أجل السيطرة على دونباس بأكملها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن ما يحدث الآن في أوكرانيا بمثابة وحشية تتم على نطاق واسع، متابعا: نحن لم نشهد مثل هذه الأفعال منذ الحرب العالمية الثانية.

واسترسل:الرئيس بوتين يفتقر لاحترام حقوق الإنسان والقواعد الدولية، متابعا: الأزمة الروسية الأوكرانية أكبر تحدٍ أمني نواجهة منذ الحرب العالمية الثانية.

وشدد على أن الحلف سيوفر الدعم لأوكرانيا، متابعا: ندعو كل الدول لتقديم مزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا.