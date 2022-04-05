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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تشارك تجاربها في تطوير العشوائيات خلال ورشة عمل مشتركة مع الهند

خلال ورشة العمل
خلال ورشة العمل

عقدت اليوم ورشة عمل  مشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الهند برعاية من  السفير وائل حامد سفر مصر في الهند، وبتنسيق بين مؤسسة نيتي آيوج الهندية وصندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


افتتحت الجلسة بكلمة من  السفير  اميتابا كانت تناولا أهمية التعاون والاستفادة من التجارب المتميزة لكلا البلدين. 

التعاون الدولي والأمم المتحدة يعقدان لقاءات تشاورية مع المجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص.. المشاط : مناقشة الأفكار المطروحة لوضع إطار استراتيجي للتعاون المستقبلي وتحديد الأولويات التنموية

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ثم قام المهندس خالد صديق رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية بالترحيب بالسادة الحضور والاشادة بأهمية التبادل المعرفي بين البلدين خاصة مع وجود أوجه للتشابه في التحديات والفرص العمرانية المختلفة وما يتيحه هذا التبادل من تطوير للأفكار والمناهج والتطبيقات.


تلا ذلك عرض تقديمي عن أنشطة صندوق التنمية الحضرية منذ انشاءه كجهة مختصة بتطوير المناطق العشوائية وكيفية صياغة تصنيف واضح ومحدد لتلك المناطق بهدف تحديد آليات وأدوات التعامل، واعطاء الاولوية لتطوير المناطق غير الآمنة، كما تناول العرض ملخصا لعدد من المشاريع المتميزة ومراحل العمل وتطور عمليات التنفيذ والتمويل، بالاضافة إلى اهتمام الدولة بالجوانب الاقتصادية الاجتماعية للسكان بعد انتهاء التطوير وضرورة دمج المجتمع بمختلف فئاته وخلق فرص عمل جديدة. كما تناول العرض نبذة عن تطوير المناطق غير المخططة والاسواق العشوائية كجزء اساسي من قضايا اللارسمة على المستوى القومي.


وقد انتهى العرض بالتحول الى صندوق التنمية الحضرية وتاثير ذلك على فتح مجالات عمل جديدة لتطوير العمران القائم برؤية تنموية مختلفة ترتكز على تحليل العمران القائم والاستفادة من مقوماته والتعامل مع مشاكله من خلال منهج تطويري شامل للمدينة أخذاً بالاعتبار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي كان من أهمها طبقا لتلك الرؤية مشروع تطوير القاهرة التاريخية، ومشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.


وخلال ورشة العمل عرض الجانب الهندي منهجيات ولايتي أوديشا وكجرات في التعامل مع العشوائيات بأساليب ومنهجيات تدخل مختلفة باعادة التسكين أو التطوير في نفس المكان، واستخدام مناهج الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.


وقد اشاد الحضور من الطرفين بمدى التشابه في عمليات التطوير بسبب التقارب في الافكار والمنهجيات بين البلدين وتم الاتفاق على استمرار التواصل بين الجهات المشاركة بشأن استمرار التبادل المعرفي والعملي في مجال التنمية الحضرية.

 

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