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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أفضل طريقة لبر الوالدين في رمضان ..عالم بالأوقاف يكشف عن أعظم العبادات

الشيخ احمد الغنام
الشيخ احمد الغنام

قال الشيخ احمد الغنام من علماء وزارة الأوقاف أن بر الوالدين من أعظم العبادات عند الله عز وجل فقد ذكرها الله في كتابه العزيز واخبره به النبي صلى الله عليه وسلم ، ولعظم بر الوالدين فقد كررها الله عز وجل في كتاب ة في اكثر من آية قرآنية كما ان بر الوالدين يأتي في المرتبة الثانية بعد توحيد الله عز وجل .

 

وأضاف الغنام خلال برنامج " نصائح للصائمين " المذاع عبر صفحة " صدى البلد " الرسمية بالفيسبوك أن قوله تعالى "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا " وهنا جاءت كلمة إحسانا بصيغة المصدر ليؤكد على ضرورة اكتمال الإحسان للوالدين ، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( لا أعلم شيء يقرب الإنسان الى الله اكثر من بر الوالدة ) .

 

وأوضح الغنام أن بر الوالدين اقترن بشهر رمضان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: " خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له ، وخاب وخسر من ادرك والديه أوأحدهما ولم يغفر له ، وخاب وخسر من سمع اسمي ولم يصل عليه ) .

 

وناشد احمد الغنام الجميع بضرورة  بر الوالدين سواء إذا كانا على قيد الحياة أو بعد وفاتهما فبهما تسعد في الدارين الدنيا والآخرة فهما سببا في زيادة الرزق وهما سببا في راحة البال والصحة والعافية ، فمن استقام مع والديه جعل الله له كل شيء في الدنيا يستقيم له . 

 

بر الوالدين شهر رمضان نصائح للصائمين

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