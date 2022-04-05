نونيز يقود تشكيل بنفيكا أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

أعلن نيلسون فيريسيمو، المدير الفني لفريق بنفيكا البرتغالي، تشكي فريقه لملاقاة ليفربول الإنجليزي، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بنفيكا

وضم تشكيل بنفيكا كل من:

في حراسة المرمى: أوديسياس فلاشوديموس

خط الدفاع : جيلبيرتو - يان فيرتونخين – نيكولاس أوتاميندي – أليخاندرو جريمالدو.

خط الوسط : جوليان فيجل – عادل تاعرابت – إيفرتون

خط الهجوم : رافا سيلفا - جونزالو راموس – داروين نونيز.

تشكيل ليفربول

وضم تشكيل ليفربول كلا من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا - تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ساديو ماني.

وتُقام المباراة على إستاديو دا لوز معقل فريق بنفيكا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.