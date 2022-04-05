فضل الصدقة في الإسلام وأجر فاعلها.. أزهري يوضح

كشف الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن فضل الصدقة في الإسلام وأجر فاعلها.

وقال الشيخ عبد القادر الطويل، في فيديو لصدى البلد، إن النبي الكريم يقول في حديثه الشريف "ما من أحد منكم إلا ويكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار".

وأشار إلى أن الحديث ينبهنا على عظم فضل الصدقة وأنها مهما كانت صغيرة إلا أنها قد تكون سبب في نجاة الإنسان ، والنبي يقول "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار".

وذكر أن شهر رمضان هو أنسب وقت نتحدث فيه عن فضل الصدقة لأن الصدقة في رمضان أجرها كبير والنبي حثنا على ذلك، فورد في حديث السيدة عائشة أن "النبي كان جوادا بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان".

وأوضح، أنه يجب علينا الامتثال والحرص لما كان يفعله النبي والحرص على التصدق في هذه الأيام، فبها يشفى المريض لقول النبي "داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة".



وتابع: كان أحد الصالحين يتصدق ويقول "اللهم إن هذه عن سوء خلق ولدي" فكان يخرج الصدقة بنية صلاح الحال.