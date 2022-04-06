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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف: تحرير أكثر من 220 محضرا لمخالفات بالأسواق

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بضرورة تكثيف الحملات الرقابية التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير"عرضه المهندس وصفى عبد الله وكيل الوزارة "بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية  خلال الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك ، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ومن خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وحماية المستهلك وغيرها. 

حيث أسفرت الحملات التي تم تنفيذها " خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل الجاري" عن تحرير 145مخالفة تموينية  منها : 22 محضرا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 35 محضرا نقص الوزن، و 21 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و 20 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و 4 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات،23 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و5 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و15 مخالفة تصرف في جزء من حصة الدقيق بإجمالي 512 جوال دقيق مدعم زنة 50 كجم لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة،في حين تم تحرير 4 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية و 5 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، 6 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية، و3محاضر جرد مقررات تموينية لبقالين تموينين.

كما تمكنت الحملات من ضبط 100 كجم من مادة الأوميا المستخدمة في تصنيع الاكياس البلاستيكية، و235 كجم ملح طعام مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،  فيما تم تحرير 8 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر ومحضرا لحيازة ألف كيس سكر ناقص الوزن،  لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة،  

فضلا عن تحرير 19 محضرا لجزارين لحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وضبط 315 كجم غير مدموغة بالأختام الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما تم رصده من مخالفات، و6 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش الأبيض، و18 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، وتحرير 10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية صادرة من  مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة.

 بينما تضمن التقرير سحب 3 عينات لمواد غذائية، و 6 عينات لمواد غير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام،فيما تم تحرير محضر لحيازة وبيع 150 كجم تمر هندي منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات

الوزن التموين مخالفة المصرية بني سويف حماية المستهلك التنسيق والتعاون مجهول المصدر الطب البيطري الحملات التفتيشية سلامة المواطنين و

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