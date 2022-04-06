مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي الحلقة 5.. صابر يستكمل محاولاته لاستخراج الجن

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل المداح 2 أسطورة الوادي؛ حالة من الجدل إذ يستمر “صابر” في محاولاته لاستخراج الجن من الفتاة "بدور" بعد أن عثر على قلادتها في الصحراء بالعودة إلى الفيوم بعدما أخبرته والدته بأنها عثرت على شقيقته التي تم اختطافها من والدتها وهي صغيرة، وعندما يذهب "صابر" لرؤية والدته يرى من الشباك سيدة عجوز مجهولة تمسك بقلادة "بدور" في يدها.

ويفشل في اللحاق بها ليجد أن العقد متروكا داخل سيارته وهنا يقرر "صابر" العودة إلى منزل "بدور" وينجح في استخراج الجن منها ويتضح أن هذه السيدة العجوز هي والدة "بدور" التي توفيت قبل عامين.

عندما يتحدث "صابر" مع الشيخ ويخبره بما حدث يخبره الأخير بأنها يمتلك هبة أخرى وهي رؤية الأموات الذين يدلونه على الحقائق.

ويبدو أن عائلة "صابر" لن تسلم من عالم الجن بعدما تخلى "صابر" عنهم بدأ الأمر لدى عودته للفيوم حيث التهم الحريق جميع المحصول وحرق المخزن بما فيه وهنا يرى صابر الشمعدان السباعي اليهودي على حائط المخزن بوضوح الذي يرمز لظهور الجنية سهر الصايغ.

صابر يطمأن على والدته :

بعد أن اطمأن "صابر" علي والدته نجدها تعاني من حكة في رقبتها وتتضحى معالم الشمعدان السباعي اليهودي على رقبتها مما يعني أن هناك خطرا يحاوطها وسينتهي الأمر بمأساة انتقاما من صابر لأنه هان العهد وفقا لما تقوله الجنية سهر الصايغ.