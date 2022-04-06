سهير رمزي: أجهضت 3 مرات وأشعر بالندم

قالت الفنانة سهير رمزي، إنها قامت بعمل عملية إجهاض لـ ثلاث مرات، مؤكدة أنها كانت تفكر فى النجومية، وكانت ترفض الحمل و وجود طفل يحتاج لـ رعاية لمدة سنوات.



وأضافت سهير رمزي، خلال حوارها ببرنامج "كلام الناس" المذاع على قناة " إم بي سي مصر " تقديم الإعلامية ياسمين عز، أن " المسائل كانت ملعلعة، و الحياة سرقتني".



ولفتت إلى أن :" ضحت بكل شئ من أجل الفن، ولكنها ندمت على أشياء كثيرة "وأشارت إلى أنها فى لحظة الاعتزال كانت تفكر فى الدين و فى أن تعطى لـ والدتها حقها".



وتابعت : " بزعل من نفسي لما بفتكر الإجهاض لمدة ثلاث مرات، وأنا من الشخصيات اللى قبل ما بتنام بتحاسب نفسها".



