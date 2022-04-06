بعد القبض على إخصائية تغذية.. حماية المستهلك: الدواء مكانه الصيدلية فقط |فيديو

عقب الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك على القبض على طبيبة شهيرة بسبب أدوية غير مرخصة، قائلاً:" الموضوع حسّاس ولابد أن نؤكد للناس أن الدواء يباع في الصيدليات فقط".

وأضاف الدكتور أيمن حسام الدين ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن "، والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن الدواء ليس مكانه الاعلانات أو التليفزيون ، متابعا: "للأسف فيه قنوات تبث إرسالها من خارج مصر وتقوم ببث هذه السموم والناس بتفتكر إن دول موثوق فيهم، وهي عبارة عن سموم غير شرعية تبث في التلفزيون".

وشدد: مكان بيع الدواء بالصيدليات فقط، وما يحدث من ترويج لتلك الأدوية يمثل خطورة على الصحة العامة ومضاعفات.

