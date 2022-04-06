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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأولى من نوعها.. افتتاح صالة عرض جيتور بجدة في السعودية

جيتور الصينية
جيتور الصينية

أعلنت شركة جيتور الصينية  في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح صالة عرض جيتور الأولى في أوتومول جدة داخل المملكة .

 

وأوضحت شركة التوريدات الوطنية للسيارات، الوكيل الجديد لسيارات جيتور الصينية  في المملكة العربية السعودية ، أنه تم إطلاق أيقونة جيتور الجديدة سيارة X70 Plus  ذات التصميم العصري في 31 مارس الماضي. كما أعلنت الشركة عن عزمها إطلاق مجموعة من العروض الترويجية الخاصة على طرازات جيتور احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

 

وقال السيد حسن الشمراني الرئيس التنفيذي للمجموعة: “إن الشركة حريصة على تعزيز حضور جيتور في السوق السعودي، وتقديم الخدمة التي تتواكب مع الإنطلاقة القوية التي تحققها في الأسواق العالمية كأحد أكثر شركات السيارات نمواً في العالم”.

 

وأعرب الرئيس التنفيذي عن سعادته وسعادة جميع منسوبي الشركة بالحصول على وكالة سيارات جيتور في المملكة بعد أن أثبتت هذه السيارة نجاحها عالمياً، وتابع حديثه قائلاً: “هناك الكثير من العلامات التجارية العالمية في السوق السعودي الذي يعد سوقاً مفتوحاً ومتنوعاً مما يجعل المنافسة فيه صعبة للغاية، إلا أننا وبعد دراسة مستفيضة على سيارات جيتور أيقنا أنها السيارة المثالية للسوق السعودي وقادرة على جذب إعجاب العملاء بمختلف شرائحهم. فقد صممت سيارات جيتور لتجمع بين قوة الأداء وروعة التصاميم وقدرتها على تلبية كافة الرغبات في ظل تنوع فئاتها”.

 

وتتميز أيقونة جيتورPlus X70  بطول 4720 ملم حيث تتفوق على المنافسين بمساحة داخلية رحبة وعرض 1900 ملم، من خلال توفير هيكل مرن وصندوق أمتعة بسعة 1600/1595 ملم لتتفوق بتقديم أفضل قدرة على المناورة والثبات.

 

وتضم Plus X70 على جنوط من الألومنيوم بمقاس 20 بوصة، والذي يتميز بالوزن الخفيف والشكل الأنيق ، بالاضافة الى فتحة السقف البانورامية الواسعة، والتي تبلغ مساحتها 1.1 متر مربع رؤية واسعة وإضاءة نهارية كافية، كما توفر تهوية جيدة ومظهراً أنيقا.

 

وعلى مستوى الأمان، تمتاز السيارة بوجود وسائد هوائية لجميع الركاب ونظام تحديد المسار، مع تقنية النقطة العمياء في الأمام والخلف، بالإضافة إلى مثبت سرعة متكيف مع مانع التصادم. 

 

يشار إلى أن شركة التوريدات الوطنية للسيارات وقّعت اتفاقية للحصول على وكالة سيارات جيتور في المملكة، حيث بدأ تفعيل الاتفاقية مطلع عام 2022. وقامت شركة التوريدات الوطنية للسيارات بإعداد البنية التحتية لاستقبال العملاء اعتباراً من بداية العام 2022 مستفيدة من الخبرة الكبيرة لمجموعة المتحدة للسيارات في هذا المجال.

المملكة العربية السعودية السوق السعودي السيارات السعودية جيتور

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