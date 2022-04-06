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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة أسماء أبواليزيد.. مروة الأزلي تتألق من كواليس «توبة» عبر إنستجرام|صور

كواليس مسلسل توبه
كواليس مسلسل توبه

شاركت الفنانة مروة الأزلى متابعيها بصور جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، من كواليس مسلسل توبة الذى تخوض به السباق الرمضانى الحالى .


وظهرت مروة الازلي برفقة الفنانة أسماء ابو اليزيد وعلقت علي الصور قائلة "انتي  يالقا اللي منكاده من غاااده.. بقي ايد الهون احلي مني دانا كلي انوثة ..#مسلسل #توبه"

ويخوض النجم عمرو سعد، موسم رمضان 2022 بمسلسل توبة ؛  بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي بمسلسل ملوك الجدعنة.


يشارك في بطولة مسلسل توبة الحلقة 1 بجانب النجم عمرو سعد، مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، وماجد المصري، وصبا مبارك، وهالة فاخر، وحجاج عبد العظيم، ودياب، ومحمد لطفي، والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، ومن إخراج أحمد صالح.


تدور أحداث مُثيرة وشيقة تشهدها الدراما الاجتماعية في مسلسل توبة الحلقة 1 في إطار تشويقي بمنطقة شعبية مصرية عتيقة بمحافظة بورسعيد الساحلية الساحرة، حيث يعيش بطل مسلسل توبة الحلقة 1 الفنان عمرو سعد هاربًا من ماضية المجهول أحمد السيد عبد التواب وشهرته "توبة"، وسط أهل الحارة منذ 7 أعوام، بعد أن ترك الماضي بكل خطاياه وجرائمه، وهرب إلى أرض أخرى باحثا عن الأمان وعن بداية جديدة، ولكن هذا الماضي يعود يطارده لينغص عليه.

 

 

كواليس مسلسل توبه موسم رمضان الفنان عمرو سعد أسماء أبو اليزيد رمضان 2022 مروة الازلي

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