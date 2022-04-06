أمريكا تعلن عن مساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا قدرها 100 مليون دولار تشمل منظومات مضادة للدروع.

وقال بلينكن في بيان: "لقد سمحتُ، بناء على تفويض من الرئيس جو بايدن حصلت عليه في وقت سابق اليوم، بالإفراج فوراً عن مساعدة أمنية تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار لتلبية حاجة أوكرانيا الملحّة لمزيد من الأنظمة المضادّة للدروع".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بتخصيص 100 مليون دولار إضافية مساعدات عسكرية لصالح أوكرانيا.

في المقابل، تخطط الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب جرائم قتل المدنيين في أوكرانيا.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن أبناء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كاترينا تيخونوفا صاحبة الـ35 عاما، وماريا فورونتسوفا البالغة 36 عاما، تم إدراجهما في قائمة العقوبات الأوروبية التي تستهدف الدائرة المقربة من الرئيس الروسي.

وأضافت أن الغرب قرر توسيع العقوبات على البنوك الروسية، والشركات المملوكة للحكومة، بهدف شل المسؤولين الحكوميين وأسرهم.

بدورها، اقترحت المفوضية الأوروبية على دول الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، من خلال وقف مشترياتها من الفحم الروسي والتي تشكل 45% من واردات التكتل، وعبر إغلاق الموانئ الأوروبية أمام السفن التي يشغلها روس.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين إنه بعد اكتشاف عدد كبير من الجثث في محيط العاصمة الأوكرانية كييف، "علينا بشكل واضح زيادة ضغطنا" على موسكو.

كما اقترحت بروكسل تشديد العقوبات المصرفية الحالية وحظر ما تصل قيمته إلى 10 مليارات يورو من صادرات المعدات والمكونات الصناعية المهمة إلى روسيا مثل أشباه الموصلات المتطورة.

ومن المقرر أن يناقش ممثلو الدول الـ27 مقترحات بروكسل الأربعاء، قبل اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين.