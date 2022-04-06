من بينهم مدحت صالح و ياسين التهامي ..تعرف على حفلات دار الأوبرا في رمضان

اطلقت دار الاوبرا المصرية البرنامج الفني والثقافي لها خلال شهر رمضان، وسيصل عدد حفلاتها الى 49 حفلة، على مسارح الأوبرا المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.



يضم البرنامج الخاص بها برنامج حفلات رمضان أو الليالي الرمضانية، 5 حفلات على مسرح النافورة للنجوم مدحت صالح، على الحجار، طارق العربي، غالية بنعلي، ولينا شاماميان.



وعلى المسرح المكشوف ستكون هناك 8 حفلات لفرق براس ساوند باند، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، نسمة عبدالعزيز، مكادي نحاس، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية، الشيخ ياسين التهامي، درامر تيم، والمرنم ماركو ممدوح. ومسرح معهد الموسيقى العربية سيضم 4 حفلات لفرق ونس، فرقة التسبيح القبطي، التونسية مليحة، فرقة روائع النغم.





و بالنسبة الى مسرح الأوبرا في إسكندرية سيكونعليه 3 حفلات لغالية بنعلي، الأردنية: مكادي نحاس، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي، ومسرح أوبرا دمنهور سيضم حفلتين لمحمود التهامي، وفرقة نور النبي للإنشاد الديني. الحفلات هتكون الساعة 9، و 9:30 وستبدأ من يوم 11 أبريل.