الفيفا يناقش 21 إبريل مطالبة مصر بإعادة مباراة السنغال

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، النظر في قرار إعادة مباراة مصر والسنغال وشكاوى الاتحادات الأفريقية بشأن مباريات تصفيات كأس العالم يوم 21 أبريل.



وكشفت تقارير صحفية أن الفيفا أبلغنا بنظر 4 ملفات في الموعد المحدد والمتمثلة في شكوى مصر لإعادة مباراة السنغال، وشكوى الجزائر لإعادة مباراة الكاميرون، وشكوى المغرب من سوء معاملة البعثة في الكونغو، والأحداث التي شهدها لقاء غانا ونيجيريا".



وكانت المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم أسفرت عن تأهل منتخبات السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا، على حساب مصر والكونغو ومالي والجزائر ونيجيريا.



الجدير بالذكر أن جمال علام رئيس الاتحاد المصري، أعلن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لإعادة مباراة مصر والسنغال بعد الأحداث التي شهدتها وأبرزها استهداف اللاعبين بالزجاجات قبل وخلال المواجهة، بجانب التأثير عليهم بالليزر خلال تسديد ركلات الترجيح التي خسرها الفراعنة بنتيجة 3 ـ1.

وقال جمال علام رئيس اتحاد الكرة إن المعلومات الواردة من لجنة الانضباط تدين الجانب السنغالي وانه من المفترض صدور العقوبات خلال الأيام القليلة المقبلة، الأمر الذي سيعطينا الحق في اللجوء للمحكمة الرياضية للمطالبة بإعادة المباراة.

وأشار “علام” إلى أن المادة 34 من قانون الاتحاد الدولي تنصف المنتخب المصري في طلبه بإعادة المباراة شرط إدانته من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي.