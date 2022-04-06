عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بقيمة 3 ملايين جنيه.. علوم سوهاج تحصل على مشروع بحثي لرفع كفاءة المعامل

صدى البلد

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج عن حصول كلية العلوم على مشروع بحثي ممول من أكاديمية البحث العلمي Science Up، عن "مشروع رفع كفاءة المعامل المركزية"، بقيمة قدرها 3 مليون جنيه.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق  أن مبادرة Science UP تأتي في  إطار إهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية، وتنفيذاً لإستراتيجية الوزارة، والتي تولى في هدفها الإستراتيجي الأول إلى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار وبناء قاعدة علمية قوية.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن  برنامج "Science UP"، يهدف إلى رفع بناء قدرات كليات العلوم المصرية وبناء مدارس قوية في الرياضيات والفيزياء "أساس علوم المستقبل والتكنولوجيات البازغة"وذلك كمرحلة أولى في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية، لافتاً أنه من خلال هذا المشروع سيتم  شراء أجهزة هامة تخدم عدد كبير من الباحثين.

أحمد شعبان يتحدث عن أهمية الفيزياء في تغيير حياة الإنسان

وأشار إلى أن الكلية من خلال هذا البرنامج حصلت على مشروع بقيمة ١.٤مليون جنيه  لشراء جهاز النيتروجين السائل، والذي أصبح نواة لمعمل مركزي بالكلية ليكون  مناره يقصدها الباحثين لإجراء وتطوير أبحاثهم العلمية، للنهوض بالصناعة وخدمة المجتمع المحيط.

وأكد المشنب على أنه من  خلال هذا المشروع سيتم شراء جهاز لتحليل حجم الحبيبات "Particle size analyser" والذى يقوم بقياس حجم الحبيبات في مدى النانومتر وصولا لميكرومتر، وأيضاً شراء جهاز التحليل الحراري"Thermal Analyzer"، والذى يخدم الخصائص الحرارية للمواد المختلفة أثناء تغيرها مع درجة الحرارة.

383 طالبا بطب سوهاج يؤدون امتحان الميدتيرم إلكترونيًا

وذلك مع إمكانية تحليل الغازات المتصاعدة والذى يوفر هذا القياس معلومات حول الظواهر الفيزيائية،  مثل إنتقالات الطور، والمعلومات التركيبية،  والثبات الحراري، ومعلومات أخرى خاصة بالديناميكية الحرارية للمواد.

وأوضح الدكتور كمال خليل الباحث الرئيسي للمشروع أنه سيتم تدريب مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام الكلية المختلفة على إستخدام وتوظيف الأجهزة الواردة في مجالات البحث العلمى في التخصصات المختلفة، وكذلك إنشاء نظام يسمح بإرسال العينات وتلقى نتائج التحليل عن البعد.

وذكر الدكتور محمد خيري الباحث المساعد للمشروع، أن  المشروع  يخدم جميع الباحثين العلميين بأقسام كلية العلوم، والأقسام ذات الصلة داخل وخارج جامعة سوهاج.

سوهاج جامعه العلوم كلية جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

لماذا اضطرت «تعليم القاهرة» مخالفة مواعيد الامتحانات وكيف ردَّ الوزير؟ |القصة كاملة

ضربته على رأسه بـ حتة رخام.. إعترافات قاتل تاجر الخردة في الجيزة

موضوعات متعلقة

حسين بائع حلوى غزل البنات في سوهاج: "بشتغل شغلانتين وياريت قادر أكفي".. شاهد

ترشيحاتنا

يستعد لإنذار النادي.. تفاصيل أزمة زيزو مع الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

البلطي بـ 40 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

هدم وإخلاء 264عقارا بعشوائيات مصر القديمة ونقل 696 أسرة إلى كومباوند الخيالة

الرئيسي عبد الفتاح السيسي يوفد مندوبا للتعزية

هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال سجان بتهمة تهريب هواتف لسجناء المال

أذان المغرب خامس أيام رمضان.. ودعاء الرسول عند الإفطار كلمات لا ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

ماذا قالت شيرين رضا عن الزواج وعلاقتها بـ أحمد الفيشاوي.. فيديو جراف

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ