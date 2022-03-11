أحمد شعبان يتحدث عن أهمية الفيزياء في تغيير حياة الإنسان

أكد الدكتور أحمد شعبان مؤسس ومدير مركز الفيزياء النظرية بمدينة زويل، إن دراسة الطبيعة بمكونتها والطبيعة التي تحكمها مهم كى نعرف كيف نتعامل مع الطبيعة وكيف نستفيد بها ، وهذا يأتي من خلال الفيزياء.



واضح خلال استضافته ببرنامج" معكم" المذاع على فضائية سي بي سي، أن الفيزياء هي التي تساهم في إحداث تطوير تكنولوجى يجعل حياة الإنسان بها رفاهية أكبر، موضحا أن التليفون أو الطائرة كان نتاج أبحاث وناس تدرس فيزياء ورياضة وعلوم أساسية لتصل لهذه الأشياء لتجعل حياة الإنسان أفضل وتجعلنا نتعامل مع الطبيعة ونعرف أين يذهب الكون .

وبشأن الجمعية العربية للفيزياء التي يرأسها، قال : الجمعية تأخرت، حيث لا يوجد تواصل بشكل كبير مع الفيزيائيين العرب وتواصلى مع الفيزيائيين الغرب أكثر من العرب، ولكن عندما حدثت أزمة كورونا الناس بحثت عن حل، فبدأ التواصل أون لاين، واحتفلنا بتدشين الجمعية من خلال ورشة عمل تؤكد أننا جادين، واتفقنا على دعوة 4 من الحاصلين على جائزة نوبل، ثم أصبح 8 واتفقنا على دعوة اثنين من السيدات ودعوناهم واعتذروا.