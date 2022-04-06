تضامن كفر الشيخ تناقش قضية العنف ضد المرأة والزواج المبكر .. صور

نظّمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع النادي الاجتماعي بالزعفران والمعهد الأزهري للفتيات بالحامول، ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة والزواج المبكر، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد عباس، مدير النادي، وبقيادة الدكتور منير دياب، مدير المعهد، وأنور مدير الإدارة التعليمية.



تناولت ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، قضية مناهضة العنف ضد المرأة والدوافع التي تؤدى إلى ذلك ، مؤكدة أن العنف سلوك عنيف يمارس ضد المرأة ويؤدي إلى إلحاق الاذى بها على الجانب النفسي والجسدي سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، موضحة الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدير لمثل هذه القضايا.



وقالت ماجده عمر، إن الندوة تضمنت مناقشة المشاركات من الفتيات والنساء لسرد أشكال العنف التي تعرضن لها في حياتهن اليومية بسبب الزواج المبكر بالإضافة إلى مناقشة قضية تمكين المرأة اقتصاديا وعلميا وسياسيا، وتكافؤ الفرص لجميع النساء وهي «أهمية التعليم في حياة السيدات»، مؤكدة أن الأبحاث العلمية تدل على المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن الزواج المبكر للأطفال، وكم الصعوبات والتحديات التي تعيق ممارسة حياتهن بشكل طبيعي نتيجة لتلك الظاهرة.

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