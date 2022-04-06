عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن كفر الشيخ تناقش قضية العنف ضد المرأة والزواج المبكر .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظّمت إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع النادي الاجتماعي بالزعفران والمعهد الأزهري للفتيات بالحامول، ندوة حول قضية مناهضة العنف ضد المرأة والزواج المبكر، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتورة ماجدة عمر فرحات، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، ومحمد عباس، مدير النادي، وبقيادة الدكتور منير دياب، مدير المعهد، وأنور مدير الإدارة التعليمية.

رفع قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ بتكلفة مليون و978 ألف جنيه

مركز استدامة بـ كفر الشيخ يستضيف المبادرة القومية لتدريب 211 موظفاً.. صور


تناولت ماجدة عمر، مدير إدارة الأندية بالمديرية وعضو فرع المجلس القومي للمرأة، قضية مناهضة العنف ضد المرأة  والدوافع التي تؤدى إلى ذلك ، مؤكدة أن العنف سلوك عنيف يمارس ضد المرأة ويؤدي إلى إلحاق الاذى بها على الجانب النفسي والجسدي سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، موضحة الدور الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدير لمثل هذه القضايا.
 

وقالت ماجده عمر، إن الندوة تضمنت مناقشة المشاركات من الفتيات والنساء لسرد أشكال العنف التي تعرضن لها في حياتهن اليومية بسبب الزواج المبكر بالإضافة إلى مناقشة قضية تمكين المرأة اقتصاديا وعلميا وسياسيا، وتكافؤ الفرص لجميع النساء وهي «أهمية التعليم في حياة السيدات»، مؤكدة أن الأبحاث العلمية تدل على المخاطر الصحية والنفسية والاجتماعية الناتجة عن الزواج المبكر للأطفال، وكم الصعوبات والتحديات التي تعيق ممارسة حياتهن بشكل طبيعي نتيجة لتلك الظاهرة.

IMG-20220406-WA0032
IMG-20220406-WA0032
IMG-20220406-WA0033
IMG-20220406-WA0033
IMG-20220406-WA0009
IMG-20220406-WA0009
مناهضة العنف ضد المرأة كفر الشيخ التضامن الاجتماعي المجلس القومى للمرأة محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

لماذا اضطرت «تعليم القاهرة» مخالفة مواعيد الامتحانات وكيف ردَّ الوزير؟ |القصة كاملة

ضربته على رأسه بـ حتة رخام.. إعترافات قاتل تاجر الخردة في الجيزة

موضوعات متعلقة

رفع قدرات المحولات الكهربائية في كفر الشيخ بتكلفة مليون و978 ألف جنيه

مركز استدامة بـ كفر الشيخ يستضيف المبادرة القومية لتدريب 211 موظفاً.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء مستشفى الطوارئ .. صور

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء القرى في دسوق بكفر الشيخ

ضبط 161 ألف وحدة زريعة بلطي في كفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ يتفقد معارض أهلاً رمضان وشوادر محاربة الغلاء.. صور

محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تبطين ترع بطول 282 كيلو متر

ورثها عن والده.. حكاية أقدم صنايعي كنافة بلدي في كفر الشيخ| شاهد

ترشيحاتنا

ترقب وجدل.. لجنة انضباط الفيفا الأمل الأخير لإعادة مباراة مصر والسنغال..تقرير

شبانة: استقالة وائل جمعة من منتخب مصر بسبب تقرير كيروش

يستعد لإنذار النادي.. تفاصيل أزمة زيزو مع الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة

البلطي بـ 40 جنيه.. ارتفاع أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

هدم وإخلاء 264عقارا بعشوائيات مصر القديمة ونقل 696 أسرة إلى كومباوند الخيالة

الرئيسي عبد الفتاح السيسي يوفد مندوبا للتعزية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

ماذا قالت شيرين رضا عن الزواج وعلاقتها بـ أحمد الفيشاوي.. فيديو جراف

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

جدل بسبب مسلسل فاتن أمل حربي.. وحقيقة حمل شيرين.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ