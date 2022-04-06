هدم وإخلاء 264عقارا بعشوائيات مصر القديمة ونقل 696 أسرة إلى كومباوند الخيالة

تواصل الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تحت إشراف المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الإخلاء والإزالات والتسكين لمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون بنطاق حى مصرالقديمة والتي تجرى على قدم وساق تمهيدا لازالتها بالكامل ونقل سكانها والبدء في أعمال التطوير لتواكب ما تم انجازه في المناطق المجاورة لها وللانتهاء من المشروع الحضاري والعمراني بمنطقة الفسطاط وفقا للجدول الزمنى المعد لذلك وطبقا لتعليمات محافظ القاهرة.

وأسفرت الأعمال عن هدم كلي لـ ٢٧ عقارا و ٨ أنشطة تجارية وإخلاء ٢٢٩ عقارا باجمالي ٦٩٦ أسرة مستحقة.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية انه يتم تسكين أهالي المناطق التي يتم اخلاءها في كومباوند الخيالة في وحدات كاملة الفرش والتجهيز ضمن جهود الدولة لتوفير حياة كريمة والانطلاق نحو رؤية مصر ٢٠٣٠ التى تهدف الى تطوير المناطق غير المخططة والغير امنة والتي ينقصها الكثير من الخدمات او القدرة الاستيعابية للبنية التحتية بهدف الارتقاء بحياة هؤلاء المواطنين الذين عانوا التهميش لعقود طويلة من خلال تطويرها وامدادها بالخدمات .



يأتي ذلك تمهيدا لأعمال تطوير المنطقة ورفع كفاءتها وإعادة تخطيطها بما يتناسب مع الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة الهامة الملاصقة لسور مجرى العيون وجامع عمرو بن العاص و مجمع الأديان ضمن نطاق مشروع حدائق الفسطاط إحياء للقاهرة التاريخية .

يذكر أنه يتم حاليا تسكين أهالي مناطق سور مجرى العيون بمشروع الخيالة وهو احد المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية كسكن بديل للمناطق غير الامنة والذي بدأ في استقبال السكان بعد فرش الوحدات بالكامل وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجها السكان من خلال سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات ومن خلال توفير ٤٢ عمارة سكنية ومدرسة ونقطة شرطة ومركز اسعاف وبريد وحديقة عامة وتنفيذ طرق بمسطح ٦٠ الف متر وشبكات مياه وصرف بطول ٣٥٠٠ متر ولاند سكيب.